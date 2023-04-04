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Вночі росіяни обстріляли кілька громад Сумської області — військова адміністрація

4 квітня 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російський окупант
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 4 квітня 2023 року російські військові здійснили обстріл двох громад — Середино-Будської та Есманської Сумської області. Внаслідок артобстрілу по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали троє громадян.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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У повідомленні йдеться, що було пошкоджено будинки Будинку культури та адміністративної будівлі. У громаді Есманського району також було зафіксовано артобстріл, але на щастя, без жертв та наслідків.

Ці обстріли є черговим порушенням перемир'я, досягнутого після численних переговорів та зусиль міжнародної спільноти для врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Такі напади на мирне населення, включаючи поранення та вбивство громадян, а також руйнування житлових та громадських будівель, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та можуть розглядатися як злочини проти людяності.

Нагадаємо, що 2 квітня в Сумській області російські окупанти обстріляли молоковоз, внаслідок чого водій та пасажирка загинули. Поліція розпочала розслідування.

 

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