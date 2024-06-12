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Ночью в Крыму раздавались мощные взрывы — зафиксирован удар по российскому ЗРК

12 июня 2024 08:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Крыму 12 июня — атакован вражеский ЗРК С-400
Взрыв. Иллюстративное фото: severreal.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Крыму ночью, 12 июня, раздавались мощные взрывы. В сети пишут об ударе по российскому зенитно-ракетному комплексу С-400.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Громко было в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Черноморском, Красноперекопске, Саках и Армянске

Вероятно, был нанесен удар по российскому ЗРК С-400 под Севастополем.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, военный 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Украины с восстановлением контроля над Крымом. Он отметил, что причиной является то, что полуостров аннексировали политически.

Также украинские Вооруженные силы поразили военную цель вблизи оккупированного города Джанкой. Спутниковые данные от Planet Labs показывают результаты удара ВСУ по российскому военному объекту, нанесенного ночью 10 июня 2024 года.

Украина
оккупанты
взрыв
оккупация
Крым
война

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