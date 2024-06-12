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Вночі у Криму лунали потужні вибухи — зафіксовано удар по російському ЗРК

12 червня 2024 08:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Криму 12 червня — атаковано ворожий ЗРК С-400
Вибух. Ілюстративне фото: severreal.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Криму вночі, 12 червня, лунали потужні вибухи. У мережі пишуть про удар по російському зенітно-ракетному комплексі С-400.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму

Гучно було в Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Чорноморському, Красноперекопську, Саках та Армянську

Ймовірно, було завдано удару по російському ЗРК С-400 під Севастополем.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовий 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко розповів про складнощі, які можуть виникнути у України з відновленням контролю над Кримом. Він зазначив, що причиною є те, що півострів анексували політично.

Також українські Збройні сили уразили військову ціль поблизу окупованого міста Джанкой. Супутникові дані від Planet Labs відображають результати удару ЗСУ по російському військовому об’єкту, завданого вночі 10 червня 2024 року.

Україна
окупанти
вибух
окупація
Крим
війна

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