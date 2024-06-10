Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З'явилися супутникові знімки наслідків прильоту по військовому об'єкту в окупованому Криму arrow

З'явилися супутникові знімки наслідків прильоту по військовому об'єкту в окупованому Криму

10 червня 2024 20:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибухи в Криму — фото наслідків атаки
Наслідки удару по окупованому Криму. Фото: Схеми
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські збройні сили вразили військову ціль поблизу окупованого міста Джанкой. Супутникові дані від Planet Labs відображають результати удару ЗСУ по російському військовому об’єкту, завданого вночі 10 червня 2024 року.

Про це повідомляє видання Схеми у понеділок, 10 червня.

Читайте також:

Прильот по окупованому Криму

На знімках видно велику пожежу біля залізничних колій у Джанкої, що на території окупованого КримуГенеральний штаб ЗСУ повідомив про успішний удар по російському зенітному ракетному комплексу С-400 у Джанкої, зазначивши, що жодна з українських ракет не була збита російською протиповітряною обороною.

Якість супутникових знімків не дозволяє точно ідентифікувати тип знищеної техніки, але видно, що цей об’єкт з’явився на місці у травні 2024 року, і згодом поруч було зведено фортифікаційні споруди.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський припускає, що на місці могла бути розміщена російська радіолокаційна система "Подлєт", яка використовується разом із С-300 та С-400. Однак інший військовий експерт, Михайло Жирохов сумнівається у доцільності розміщення РЛС у цьому районі, вважаючи, що це могло бути інше військове спорудження.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, також були завдані удари по двом зенітним ракетним дивізіонам С-300, розташованим біля Чорноморська та Євпаторії в окупованому Криму.

Міністерство оборони Російської Федерації не надало коментарів щодо удару ЗСУ та його наслідків.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Росія відчайдушно намагається не допустити знищення так званого Кримського мосту. Для цього використовує баржі для захисту переправи від атак дронів.

Також ми повідомляли, що російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму стали шукати засоби сховати власні зенітно-ракетні комплекси від ударів ЗСУ. 

Україна
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Крим
війна
військова техніка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня