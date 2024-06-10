Вибухи в Криму — фото наслідків атаки

Наслідки удару по окупованому Криму. Фото: Схеми

Українські збройні сили вразили військову ціль поблизу окупованого міста Джанкой. Супутникові дані від Planet Labs відображають результати удару ЗСУ по російському військовому об’єкту, завданого вночі 10 червня 2024 року.

Про це повідомляє видання Схеми у понеділок, 10 червня.

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На знімках видно велику пожежу біля залізничних колій у Джанкої, що на території окупованого КримуГенеральний штаб ЗСУ повідомив про успішний удар по російському зенітному ракетному комплексу С-400 у Джанкої, зазначивши, що жодна з українських ракет не була збита російською протиповітряною обороною.

Якість супутникових знімків не дозволяє точно ідентифікувати тип знищеної техніки, але видно, що цей об’єкт з’явився на місці у травні 2024 року, і згодом поруч було зведено фортифікаційні споруди.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський припускає, що на місці могла бути розміщена російська радіолокаційна система "Подлєт", яка використовується разом із С-300 та С-400. Однак інший військовий експерт, Михайло Жирохов сумнівається у доцільності розміщення РЛС у цьому районі, вважаючи, що це могло бути інше військове спорудження.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, також були завдані удари по двом зенітним ракетним дивізіонам С-300, розташованим біля Чорноморська та Євпаторії в окупованому Криму.

Міністерство оборони Російської Федерації не надало коментарів щодо удару ЗСУ та його наслідків.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Росія відчайдушно намагається не допустити знищення так званого Кримського мосту. Для цього використовує баржі для захисту переправи від атак дронів.

Також ми повідомляли, що російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму стали шукати засоби сховати власні зенітно-ракетні комплекси від ударів ЗСУ.