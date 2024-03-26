Ночью враг атаковал Украину шахедами — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Российские войска в ночь на вторник, 26 марта, совершили очередную атаку дронами на Украину. Силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе над Украиной 12 беспилотников "шахед".
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака дронов на Украину 26 марта
Так, враг запустил дроны-камикадзе из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Курской области РФ.
Также россияне обстреляли Донбасс двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.
К отражению воздушной атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях.
Украинским защитникам удалось сбить 12 "шахедов".
Напомним, 25 марта из-за российской атаки на Киев обломки сбитых ракет упали в четырех районах столицы. В результате обстрела известно о 10 пострадавших.
Также мы писали, что при ракетном ударе было разрушено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука.
Читайте Новини.LIVE!