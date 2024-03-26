Ночью враг атаковал Украину шахедами — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб

Российские войска в ночь на вторник, 26 марта, совершили очередную атаку дронами на Украину. Силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе над Украиной 12 беспилотников "шахед".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака дронов на Украину 26 марта

Так, враг запустил дроны-камикадзе из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Курской области РФ.

Также россияне обстреляли Донбасс двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.

К отражению воздушной атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях.

Украинским защитникам удалось сбить 12 "шахедов".

Сбитые дроны. Фото: Воздушные силы

Напомним, 25 марта из-за российской атаки на Киев обломки сбитых ракет упали в четырех районах столицы. В результате обстрела известно о 10 пострадавших.

Также мы писали, что при ракетном ударе было разрушено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука.