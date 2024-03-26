Вночі ворог атакував Україну шахедами — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб

Російські війська в ніч на вівторок, 26 березня, здійснили чергову атаку дронами на Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі над Україною 12 безпілотників "шахед".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака дронів на Україну 26 березня

Так, ворог запустив дрони-камікадзе з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та Курської області РФ.

Також росіяни обстріляли Донеччину двома зенітними керованими ракетами С-300.

До відбиття повітряної атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Українським захисникам вдалося збити 12 "шахедів".

Збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, 25 березня через російську атаку на Київ уламки збитих ракет впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо про 10 постраждалих.

Також ми писали, що під час ракетного удару було зруйновано будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука.