Вночі ворог атакував Україну шахедами — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
Російські війська в ніч на вівторок, 26 березня, здійснили чергову атаку дронами на Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі над Україною 12 безпілотників "шахед".
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака дронів на Україну 26 березня
Так, ворог запустив дрони-камікадзе з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та Курської області РФ.
Також росіяни обстріляли Донеччину двома зенітними керованими ракетами С-300.
До відбиття повітряної атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.
Українським захисникам вдалося збити 12 "шахедів".
Нагадаємо, 25 березня через російську атаку на Київ уламки збитих ракет впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо про 10 постраждалих.
Також ми писали, що під час ракетного удару було зруйновано будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука.
Читайте Новини.LIVE!