Водитель, ездивший по Херсону с наклейкой-знаменем РФ, обошелся предупреждением

Автомобиль с символикой РФ. Фото: полиция Херсонской обл.

В Херсоне разыскали мужчину, который ездил на автомобиле с наклейками флагов России. Ему объявили официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий, которые вредят государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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С помощью мониторинга социальных сетей полиция обнаружила информацию о мужчине, который передвигался по дорогам Херсона на автомобиле с наклейками в виде флага государства-агрессора.

"На поиск указанного транспортного средства были ориентированы все экипажи полиции Херсонщины", — отметили в полиции.

Разыскиваемый "ЗАЗ-Ланос" патрульные обнаружили на одной из улиц Херсона.

Разыскиваемое авто. Фото: полиция Херсонской области

"На автомобиле инспекторы действительно увидели наклеенный на бампере флаг и герб страны-агрессора с надписью "Херсонъ" , — говорится в сообщении.

Наклейка "Херсонъ" на бампере. Фото: полиция Херсонской обл.

Водителем оказался 73-летний житель Тягинки Херсонской области. Владелец автомобиля объяснил, что повредил бампер и закрыл царапины символикой РФ.

"Правоохранители провели осмотр автомобиля и изъяли наклейки с флагом и гербом государства-агрессора. Мужчину доставили в отдел полиции для установления его личности и проверки", — информирует отдел коммуникации.

О событии сообщили следователям Херсонского районного управления полиции и СБУ.

"Сотрудники СБУ объявили мужчине официальное предупреждение о недопустимости дальнейших противоправных действий, которые вредят государственной безопасности Украины, и предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной за преступления против основ национальной безопасности", — отмечают в полиции.

В случае продолжения противоправной деятельности действия мужчины будут квалифицировать уже по статьям Уголовного кодекса Украины.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Харькове СБУ задержала пророссийского пропагандиста.

Также во Львове СБУ задержала женщину, поддерживавшую агрессию РФ.