Водій, який їздив по Херсону з наліпкою-прапором РФ, відбувся попередженням

Авто з символікою РФ. Фото: поліція Херсонської обл.

У Херсоні розшукали чоловіка, який їздив на автомобілі з наліпками прапорів Росії. Йому оголосили офіційне застереження про неприпустимість протиправних дій, які шкодять державній безпеці України.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

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За допомогою моніторингу соціальних мереж, поліція виявила інформацію про чоловіка, який пересувався дорогами Херсону на автомобілі з наліпкам у вигляді прапора держави-агресора.

"На пошук зазначеного транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі поліції Херсонщини", — зазначили в поліції.

Розшукуваний "ЗАЗ-Ланос" патрульні виявили на одній з вулиць Херсона.

Розшукуване авто. Фото: поліція Херсонської області

"На автомобілі інспектори дійсно побачили наклеєні на бампері прапор та герб країни-агресора з надписом "Херсонъ", — йдеться у повідомленні.

Наліпка "Херсонъ" на бампері. Фото: поліція Херсонської обл.

Водієм виявився 73-річний житель Тягинки Херсонської області. Власник автівки пояснив, що пошкодив бампер та затулив подряпини символікою РФ.

"Правоохоронці провели огляд автомобіля та вилучили наліпки з прапором і гербом держави-агресора. Чоловіка доправили до відділу поліції для встановлення його особи та перевірки", — інформує відділ комунікації.

Про подію повідомили слідчих Херсонського районного управління поліції та СБУ.

"Співробітники СБУ оголосили чоловіку офіційне застереження про неприпустимість подальших протиправних дій, які шкодять державній безпеці України, та попередили про кримінальну відповідальність, передбачену за злочини проти основ національної безпеки", — зазначають в поліції.

У разі продовження протиправної діяльності, дії чоловіка кваліфікуватимуть вже за статтями Кримінального кодексу України.



Скриншот повідомлення поліції

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