Военные преступления россиян в Донецкой области: в полиции рассказали об обстрелах региона

Российский снаряд, которым оккупанты обстреливали Украину. Фото: Alexandr Ermochenko\Reuters

Полицейские Донецкой области задокументировали 22 военных преступления России. Есть жертвы среди гражданских.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

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Отмечается, что оккупационные войска в сутки атаковали 12 населенных пунктов. Убит человек, среди раненых — ребенок. Враг вел огонь из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии.

"Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Славянск, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Елизаветовка, Звездное, Максимилиановка, Нетайлово", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, уничтожены и повреждены 28 гражданских объектов — 20 жилых домов, заводы, хозяйственные постройки, автомобиль.

"Под массированный удар попала Константиновка, которую россияне накрывали огнем вчера и сегодня ночью. В общей сложности российские войска выпустили по городу пять ракет С-300. Разрушения получили три многоквартирных дома и пять частных домов, помещение для пожилых людей, недострой, завод, восемь автомобилей. По предварительным данным, гражданское население не пострадало", — добавили в ведомстве.

Еще одну ракету С-300 оккупанты направили на Славянск, повреждена пятиэтажка, информация о пострадавших не поступала.

Во время артиллерийских обстрелов Очеретиного оккупанты убили женщину. В Нью-Йорке враг попал в четыре частных дома, ранил гражданских жителей, в том числе ребенка 2013 года рождения.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вблизи Марьинки Донецкой области оккупанты опрокинули так называемые "штурмовые подразделения Z".