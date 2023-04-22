Военные преступления россиян в Донецкой области: в полиции рассказали об обстрелах региона
Полицейские Донецкой области задокументировали 22 военных преступления России. Есть жертвы среди гражданских.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
Обстрелы оккупантами Донецкой области
Отмечается, что оккупационные войска в сутки атаковали 12 населенных пунктов. Убит человек, среди раненых — ребенок. Враг вел огонь из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии.
"Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Славянск, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Елизаветовка, Звездное, Максимилиановка, Нетайлово", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, уничтожены и повреждены 28 гражданских объектов — 20 жилых домов, заводы, хозяйственные постройки, автомобиль.
"Под массированный удар попала Константиновка, которую россияне накрывали огнем вчера и сегодня ночью. В общей сложности российские войска выпустили по городу пять ракет С-300. Разрушения получили три многоквартирных дома и пять частных домов, помещение для пожилых людей, недострой, завод, восемь автомобилей. По предварительным данным, гражданское население не пострадало", — добавили в ведомстве.
Еще одну ракету С-300 оккупанты направили на Славянск, повреждена пятиэтажка, информация о пострадавших не поступала.
Во время артиллерийских обстрелов Очеретиного оккупанты убили женщину. В Нью-Йорке враг попал в четыре частных дома, ранил гражданских жителей, в том числе ребенка 2013 года рождения.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вблизи Марьинки Донецкой области оккупанты опрокинули так называемые "штурмовые подразделения Z".