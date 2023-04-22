Воєнні злочини росіян на Донеччині: в поліції розповіли про обстріли регіону

Російський снаряд, яким окупанти обстрілювали Україну. Фото: Alexandr Ermochenko\Reuters

Поліцейські Донеччини задокументували 22 воєнних злочини Росії. Є жертви серед цивільних.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

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Зазначається, що окупаційні війська за добу атакували 12 населених пунктів. Вбито людину, серед поранених — дитина. Ворог вів вогонь із ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Ураган", артилерії.

"Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Єлизаветівка, Зоряне, Максимільянівка, Нетайлове", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, знищено та пошкоджено 28 цивільних об’єктів — 20 житлових будинків, заводи, господарчі споруди, автомобіль.

"Під масований удар потрапила Костянтинівка, яку росіяни накривали вогнем вчора та сьогодні вночі. Загалом російські війська випустили по місту п'ять ракет С-300. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки та п'ять приватних осель, приміщення для осіб похилого віку, недобудова, завод, вісім автомобілів. За попередніми даними, цивільне населення не постраждало", — додали у відомстві.

Ще одну ракету С-300 окупанти спрямували на Слов’янськ, пошкоджено п'ятиповерхівку, інформація щодо постраждалих не надходила.

Під час артилерійського обстрілу Очеретиного окупанти вбили жінку. У Нью-Йорку ворог поцілив у чотири приватних будинки, поранив цивільних мешканців, зокрема дитину 2013 року народження.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поблизу Мар'їнки Донецької області окупанти перекинули так звані "штурмові підрозділи Z".