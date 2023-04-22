Замість десантників штурмові підрозділи: у ЗСУ розповіли про бої під Мар'їнкою

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупанти відвели з Мар'їнки Донецької області дві десантні військові частини. Натомість росіяни перекинули туди так звані "штурмові підрозділи Z".

Про це повідомив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

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"На сьогодні почали за принципом ПВК "Вагнера" набирати до штурмових підрозділів просто людей з кримінальним минулим. Існує окремий статут для цих підрозділів, який чітко визначає, що поранених з поля бою не евакуюють. Чому? Для того, щоб не відволікати від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений", — розповів Дмитрашківський.

За його словами згідно з отриманими ворожими документами, на підготовку цих "штурмових підрозділів" російське командування виділяє максимум два тижні.

"До нас потрапили деякі документи, а саме "Положення про штурмові роти Z" 8-ї загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку цих підрозділів виділяється всього 10-15 днів", — каже Дмитрашківський.

Він зауважив, що це занадто мало, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено.

"Але в Росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах", — додав Дмитрашківський.

Нагадаємо, на початку березня журналіст Денис Казанський показав кадри, як виглядає Мар'їнка. На фото видно, що місто, у якому колись вирувало життя, тепер стало суцільною руїною.