Владимир Зеленский опубликовал новые фотографии украинских военных на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.
Об этом он написал в своем Telegram.
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Глава государства заявил, что оборонная поддержка Украины существенно ограничивает потенциал агрессии россии. По его словам, это лучший способ приблизить мир и обеспечить безопасность для всех в Европе.
"Чем мощнее будет Украина сейчас, тем быстрее закончится агрессия", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что россия уже начала свое новое наступление на Украину.
Кроме того, Президент исключил возможность отказаться от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки земли будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.
Он подчеркнул, что к путину нет доверия, а значит, переговоров быть не может.