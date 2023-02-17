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Владимир Зеленский опубликовал новые фотографии украинских военных на передовой

17 февраля 2023 12:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Владимир Зеленский опубликовал новые фотографии украинских военных на передовой
Президент считает, что от оборонной поддержки зависит мир во всей Европе
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Подробности

Глава государства заявил, что оборонная поддержка Украины существенно ограничивает потенциал агрессии россии. По его словам, это лучший способ приблизить мир и обеспечить безопасность для всех в Европе.

"Чем мощнее будет Украина сейчас, тем быстрее закончится агрессия", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что россия уже начала свое новое наступление на Украину.

Кроме того, Президент исключил возможность отказаться от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки земли будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.

Он подчеркнул, что к путину нет доверия, а значит, переговоров быть не может.

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