Владимир Зеленский опубликовал новые фотографии украинских военных на передовой

Президент считает, что от оборонной поддержки зависит мир во всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Глава государства заявил, что оборонная поддержка Украины существенно ограничивает потенциал агрессии россии. По его словам, это лучший способ приблизить мир и обеспечить безопасность для всех в Европе.

"Чем мощнее будет Украина сейчас, тем быстрее закончится агрессия", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что россия уже начала свое новое наступление на Украину.

Кроме того, Президент исключил возможность отказаться от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки земли будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.

Он подчеркнул, что к путину нет доверия, а значит, переговоров быть не может.