Володимир Зеленський опублікував нові світлини українських військових на передовій
Президент України Володимир Зеленський поділився черговою добіркою фото українських захисників. Гарант наголосив, що підтримка України наближує мир.
Про це він написав у своєму Telegram.
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Глава держави заявив, що оборонна підтримка України суттєво обмежує потенціал агресії росії. За його словами, наразі це найкращий спосіб наблизити мир і гарантувати безпеку для всіх у Європі.
"Що потужнішою буде Україна зараз, то швидше закінчиться агресія", — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що росія вже почала свій новий наступ на Україну.
Окрім того, Президент виключив можливість відмовитися від територій України в рамках можливої мирної угоди з рф. Поступки землі означатимуть, що росія може продовжувати повертатися з новими нападами.
Він наголосив, що до путіна немає довіри, а отже переговорів бути не може.