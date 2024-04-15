Павел Петриченко, известного о погибшем волонтере и добровольце, работавшем в фонде Притулы

Сержант 59-й бригады имени Гандзюка Павел Петриченко. Фото: соцсети

15 апреля на фронте погиб сержант 59-й бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко. Он пошел добровольцем на войну в апреле 2022 года, а на фронте занимался обнаружением и уничтожением российской техники и личного состава врага.

Гибель Петриченко

Вечером 15 апреля 2024 года ряд известных волонтеров, в частности Сергей Стерненко, на своих медиаплощадках сообщил о серьезной потере Украины. Некоторое время они молчали, не сообщая о том, кто погиб. Это было сделано для того, чтобы не разглашать имя погибшего до того, как об этом узнает его семья.

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Сестра Павла Петриченко сообщила о гибели брата

Впоследствии сестра погибшего воина Марина Петриченко сообщила на Facebook-странице о том, что в Донецкой области погиб ее брат, в прошлом известный волонтер Павел Петриченко.

Эту информацию подтвердили и другие публичные лица, опубликовав посты в честь погибшего.

Кем был Петриченко до войны

Сын сознательных украинцев, учителей, Павел Петриченко родился в Киевской области. Занимал активную общественную позицию, в частности, он был одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк".

Петриченко одно время возглавлял общественный совет по благоустройству при Днепровской райгосадминистрации Киева.

Перед полномасштабной войной, как отмечается, Павел Петриченко возглавил штаб будущей партии политика Сергея Притулы. О создании этой партии планировалось сообщить в марте 2022 года, но этому помешало полномасштабное вторжение России, остановившее всю политическую деятельность в стране.

Где воевал Петриченко

Павел Петриченко в начале полномасштабной войны работал в волонтерском проекте Сергея Притулы. Как рассказал сам Павел в одном из интервью, он создавал структуру фонда Притулы.

После того как завершилось сражение за Киев, Петриченко решил пойти добровольцем на войну.

Он стал частью 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, имел звание сержанта. Как рассказывал сам Павел, он занимался обнаружением российской техники и скоплений живой силы врага с помощью дронов.

Петриченко рассказал, что обнаружить ему удалось несколько сотен единиц вражеской техники, а несколько десятков — уничтожить с помощью собственного FPV-дрона.

Кроме собственно военных задач, Павел Петриченко успевал даже на войне заниматься общественной деятельностью. Так, именно он зарегистрировал петицию о запрете онлайн-казино во время военного положения, когда эта тема всплыла в информационном пространстве.

Кроме того, он призвал ввести ограничения в отношении тех украинских мужчин, которые во время полномасштабной войны сбежали из Украины за границу.