Павло Петриченко, що відомого про загиблого волонтера і добровольця, який працював у фонді Притули

Сержант 59-ї бригади імені Гандзюка Павло Петриченко. Фото: соцмережі

15 квітня на фронті загинув сержант 59-ї бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Він пішов добровольцем на війну у квітні 2022 року, а на фронті займався виявленням і знищенням російської техніки та особового складу ворога.

Загибель Петриченка

Увечері 15 квітня 2024 року низка відомих волонтерів, зокрема, Сергій Стерненко, на своїх медіамайданчиках повідомила про серйозну втрату України. Деякий час вони мовчали, не повідомляючи про те, хто саме загинув. Це було зроблено для того, аби не оприлюднювати ім’я загиблого до того, як про це дізнається його сім’я.

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Сестра Павла Петриченка повідомила про загибель брата

Згодом сестра загиблого воїна Марина Петриченко повідомила на Facebook-сторінці про те, що на Донеччині загинув її брат, у минулому відомий волонтер Павло Петриченко.

Цю інформацію підтвердили й інші публічні особи, опублікувавши пости на честь загиблого.

Ким був Петриченко до війни

Син свідомих українців, учителів, Павло Петриченко народився на Київщині. Займав активну громадську позицію, зокрема, він був одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк".

Петриченко у свій час очолював громадську раду з благоустрою при Дніпровській райдержадміністрації Києва.

Перед повномасштабної війни, як зазначається, Павло Петриченко очолив штаб майбутньої партії політика Сергія Притули. Про створення цієї партії планувалося повідомити у березні 2022 року, але цьому завадило повномасштабне вторгнення Росії, яке зупинило усю політичну діяльність в країні.

Де воював Петриченко

Павло Петриченко на початку повномасштабної війни працював у волонтерському проєкті Сергія Притули. Як розповів сам Павло у одному із інтерв'ю – він створював структуру фонду Притули.

Після того, як завершилася битва за Київ, Петриченко вирішив піти добровольцем на війну.

Він став частиною 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, мав звання сержанта. Як розповідав сам Павло, він займався виявленням російської техніки та скупчень живої сили ворога за допомогою дронів.

Петриченко розповів, що виявити йому вдалося кількасот одиниць ворожої техніки, а кількадесят — знищити за допомогою власного FPV-дрона.

Крім власне військових завдань, Павло Петриченко встигав навіть на війні займатися громадською діяльністю. Так, саме він зареєстрував петицію про заборону онлайн-казино під час воєнного стану, коли ця тема спливла у інформаційному просторі.

Крім того, він закликав ввести обмеження щодо тих українських чоловіків, які під час повномасштабної війни втекли з України закордон.