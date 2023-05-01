Волонтер рассказала, где и как "вагнеровцы" содержат украинских пленных

Украинские военнопленные. Фото: росСМИ

"Вагнеровцы" избивают попадающих в плен украинских военных. Содержат украинских военнопленных в ужасных условиях, в подвале бывшей обувной фабрики.

Об этом в комментарии изданию "Фокус" рассказала волонтер Елена.

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По словам волонтера, наемники ЧВК "Вагнер", захватывая украинских военных в плен, удерживают их самостоятельно, не передавая украинцев в колонии в России или на оккупированных территориях.

Это им нужно для формирования обменного фонда, чтобы вытащить из украинского плена своих приспешников.

Одно из мест, где "вагнеровцы" содержат пленных украинцев, — одно из помещений бывшей обувной фабрики в городе Первомайск Донецкой области.

Условия для пленных

Украинских военных при попадании в плен к "вагнеровцам" очень сильно избивают.

"Раздели, ударили по ногам — упал. Тогда несколько ударов по голове, по туловищу, ногам, снова по ногам. Но это "по-детски" по сравнению с тем, что ребята рассказывали. Им ребра ломали, зубы выбивали", — так рассказала. волонтер слова одного из бывших пленных.

В плену физических пыток к украинским военным уже не применяли, но сами условия пребывания на территории для пленных являются настоящими пытками.

"Место содержания — обычный подвал с высоким уровнем влажности, где постоянно капал конденсат. Когда в этом помещении было немного людей — до десяти, было холодно, но можно было дышать. Однако когда набивалось 40-50 человек, дышать становилось тяжело. На пол стелили какие-то картонки, на которых спали. Когда количество людей увеличивалось, места для сна хватало не всем — спали по очереди", — подчеркнула волонтер Елена.

Кормили украинцев сухим пайком, в который входили галетное печенье, три консервы, чай и 40 граммов джема.

Сначала один такой набор давали на троих пленных, позже начали давать на двоих.

Напомним, что обмен пленными 16 апреля был именно таким, который организовали сами "вагнеровцы", без разрешения Кремля.