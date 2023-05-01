Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Волонтер рассказала, где и как "вагнеровцы" содержат украинских пленных arrow

Волонтер рассказала, где и как "вагнеровцы" содержат украинских пленных

1 мая 2023 14:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Волонтер рассказала, где и как "вагнеровцы" содержат украинских пленных
Украинские военнопленные. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

"Вагнеровцы" избивают попадающих в плен украинских военных. Содержат украинских военнопленных в ужасных условиях, в подвале бывшей обувной фабрики.

Об этом в комментарии изданию "Фокус" рассказала волонтер Елена.

Читайте также:

Пленные у "вагнеровцев"

По словам волонтера, наемники ЧВК "Вагнер", захватывая украинских военных в плен, удерживают их самостоятельно, не передавая украинцев в колонии в России или на оккупированных территориях.

Это им нужно для формирования обменного фонда, чтобы вытащить из украинского плена своих приспешников.

Одно из мест, где "вагнеровцы" содержат пленных украинцев, — одно из помещений бывшей обувной фабрики в городе Первомайск Донецкой области.

Условия для пленных

Украинских военных при попадании в плен к "вагнеровцам" очень сильно избивают.

"Раздели, ударили по ногам — упал. Тогда несколько ударов по голове, по туловищу, ногам, снова по ногам. Но это "по-детски" по сравнению с тем, что ребята рассказывали. Им ребра ломали, зубы выбивали", — так рассказала. волонтер слова одного из бывших пленных.

В плену физических пыток к украинским военным уже не применяли, но сами условия пребывания на территории для пленных являются настоящими пытками.

"Место содержания — обычный подвал с высоким уровнем влажности, где постоянно капал конденсат. Когда в этом помещении было немного людей — до десяти, было холодно, но можно было дышать. Однако когда набивалось 40-50 человек, дышать становилось тяжело. На пол стелили какие-то картонки, на которых спали. Когда количество людей увеличивалось, места для сна хватало не всем — спали по очереди", — подчеркнула волонтер Елена.

Кормили украинцев сухим пайком, в который входили галетное печенье, три консервы, чай и 40 граммов джема.

Сначала один такой набор давали на троих пленных, позже начали давать на двоих.

Напомним, что обмен пленными 16 апреля был именно таким, который организовали сами "вагнеровцы", без разрешения Кремля.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас