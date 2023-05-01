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Волонтерка розповіла, де і як "вагнерівці" утримують українських полонених

1 травня 2023 14:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Волонтерка розповіла, де і як "вагнерівці" утримують українських полонених
Українські військовополонені. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

"Вагнерівці" б’ють українських військових, які потрапляють у полон. Утримують українських військовополонених у жахливих умовах, в підвалі колишньої взуттєвої фабрики.

Про це у коментарі виданню "Фокус" розповіла волонтерка Олена.

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За словами волонтерки, найманці ПВК "Вагнер", захоплюючи українських військових у полон, утримують їх самостійно, не передаючи українців до колоній в Росії чи на окупованих територій.

Це їм потрібно для формування обмінного фонду, аби витягнути із українського полону своїх поплічників.

Одним із місць, де "вагнерівці" утримують полонених українців, є одне з приміщень колишньої взуттєвої фабрики у місті Первомайськ Донецької області.

Умови для полонених

Українських військових під час потрапляння у полон до "вагнерівців" дуже сильно б’ють.

"Роздягнули, вдарили по ногах — упав. Тоді декілька ударів по голові, по тулубу, ногах, знову по ногах. Але це "по-дитячому" порівняно з тим, що хлопці розповідали. Їм ребра ламали, зуби вибивали", — так переповіла волонтерка слова одного із колишніх полонених.

В полоні фізичних тортур до українських військових уже не застосовували, але самі умови перебування на території для полонених є справжніми тортурами.

"Місце утримання — звичайний підвал з високим рівнем вологості, де постійно капав конденсат. Коли у цьому приміщенні було небагато людей — до десяти, було холодно, але можна було дихати. Проте коли набивалося 40-50 осіб, дихати ставало геть важко. На підлогу стелили якісь картонки, на яких спали. Коли кількість людей збільшувалась, місця для сну вистачало не всім — спали по черзі", — наголосила волонтерка Олена.

Годували українців сухим пайком, до якого входили галетне печиво, три консерви, чай і 40 грамів джему.

Спочатку один такий набір давали на трьох полонених, пізніше почали давати на двох.

Нагадаємо, що обмін полоненими 16 квітня був саме таким, який організували самі "вагнерівці", без жодного дозволу Кремля.

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