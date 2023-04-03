"У них еще есть время уйти": Зеленский прокомментировал весеннее наступление ВСУ
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина обязательно освободит свои временно оккупированные территории. Точные решительные действия ВСУ не сообщаются для сохранения плана.
Об этом информирует Укринформ.
Деоккупация территорий Украины
Во время поездки в Ягодное Черниговской области, осуществленной по случаю годовщины освобождения села от российских захватчиков, президент заявил, что Украина обязательно вернет свои оккупированные территории.
"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из россии подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — подчеркнул Президент.
Напомним, что Алексей Данилов опубликовал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он отреагировал на комментарии россиян, связанных с Украиной.