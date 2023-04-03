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"У них еще есть время уйти": Зеленский прокомментировал весеннее наступление ВСУ

3 апреля 2023 15:21
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Владимир Зеленский рассказал о планах ВСУ
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Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина обязательно освободит свои временно оккупированные территории. Точные решительные действия ВСУ не сообщаются для сохранения плана.

Об этом информирует Укринформ.

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Деоккупация территорий Украины

Во время поездки в Ягодное Черниговской области, осуществленной по случаю годовщины освобождения села от российских захватчиков, президент заявил, что Украина обязательно вернет свои оккупированные территории.

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из россии подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — подчеркнул Президент.

Напомним, что Алексей Данилов опубликовал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он отреагировал на комментарии россиян, связанных с Украиной.

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