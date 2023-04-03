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"Вони ще мають час піти": Зеленський прокоментував весняний наступ ЗСУ

3 квітня 2023 15:21
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Володимир Зеленський розказав про плани ЗСУ
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна обов’язково звільнить свої тимчасово окуповані території. Точні рішучі дії ЗСУ не повідомляються задля збереження плану.

Про це інформує Укрінформ.

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Деокупація територій України

Під час поїздки в с.Ягідне Чернігівської області, здійсненої з нагоди річниці звільнення села від російських загарбників, президент заявив, що Україна обов'язково поверне свої окуповані території.

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", — наголосив Президент.

Нагадаємо, що Олексій Данілов опублікував 12 кроків для деокупації Криму. Він відреагував на коментарі росіян, які пов'язані з Україною.

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