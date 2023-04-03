"Вони ще мають час піти": Зеленський прокоментував весняний наступ ЗСУ

Володимир Зеленський розказав про плани ЗСУ

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна обов’язково звільнить свої тимчасово окуповані території. Точні рішучі дії ЗСУ не повідомляються задля збереження плану.

Про це інформує Укрінформ.

Читайте також:

Деокупація територій України

Під час поїздки в с.Ягідне Чернігівської області, здійсненої з нагоди річниці звільнення села від російських загарбників, президент заявив, що Україна обов'язково поверне свої окуповані території.

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", — наголосив Президент.

Нагадаємо, що Олексій Данілов опублікував 12 кроків для деокупації Криму. Він відреагував на коментарі росіян, які пов'язані з Україною.