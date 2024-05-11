Враг активизировал атаки на Харьковщину — вечерняя сводка Генштаба
Российские захватчики в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. В то же время враг активизировал атаки на населенные пункты региона.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Ситуация на Харьковском направлении 11 мая
Так, сегодня на Харьковском направлении россияне при поддержке авиации совершали атаки в районах населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково и Волчанск Харьковской области.
Кроме того, вблизи Купянска украинские воины отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка и Ивановка. Там россияне пытались улучшить свое тактическое положение.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, включая Петропавловку, Степовую Новоселовку и Берестово Харьковской области.
Напомним, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине.
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