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Враг активизировал атаки на Харьковщину — вечерняя сводка Генштаба

11 мая 2024 20:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг активизировал атаки на Харьковщину — вечерняя сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. В то же время враг активизировал атаки на населенные пункты региона.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на Харьковском направлении 11 мая

Так, сегодня на Харьковском направлении россияне при поддержке авиации совершали атаки в районах населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково и Волчанск Харьковской области.

Кроме того, вблизи Купянска украинские воины отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка и Ивановка. Там россияне пытались улучшить свое тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, включая Петропавловку, Степовую Новоселовку и Берестово Харьковской области.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине.

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