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Ворог активізував атаки на Харківщину — вечірнє зведення Генштабу

11 травня 2024 20:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог активізував атаки на Харківщину — вечірнє зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область. Водночас ворог активізував атаки на населені пункти регіону.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на Харківському напрямку 11 травня

Так, сьогодні на Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації здійснювали атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області.

Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове та Вовчанськ Харківської області. 

Крім того, поблизу Куп’янська українські воїни відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка та Іванівка. Там росіяни намагалися покращити своє тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка та Берестове Харківської області.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська вже другу добу ведуть контрударні дії на Харківщині.

росіяни
Харківська область
обстріли
окупанти
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атака
авіабомба
наступ

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