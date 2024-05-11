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Зеленський заявив про відбиття атаки ворога на Харківщині і складну ситуацію на Донеччині

11 травня 2024 20:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині та Донеччині, де досі є ризик наступальних дій ворога
Володимир Зеленський. Фото: скриншот зі звернення Президента України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські війська вже другу добу ведуть контрударні дії на Харківщині. Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині.

Про це розповів у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 травня.

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Яка ситуація на Харківщині та Донеччині

"Сьогодні увага передусім фронту — ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Зривати російські наступальні задуми — це зараз завдання номер один", — зазначив Зеленський.

Президент подякував бригадам, які сміливо захищають позиції, відбивають штурми і знищують окупантів. Також усім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти. Відзначив поліцейських, які, попри всі загрози та удари, працюють заради порятунку людей на Харківщині.

"За результатами цього тижня на нашу з вами вдячність заслуговують воїни 47-ї окремої механізованої бригади, які ефективно воюють на Покровському напрямку. У Донецькій області — 110-та окрема механізована бригада, перший батальйон, вдячний за збиття чергової російської Су-25. Також дякую іншим бойовим підрозділам, які захищають Харківщину і знищують російську техніку, знешкоджуючи окупантів", — висловив свою подяку Президент України.

На яких напрямках тривають ворожі дії

Зеленський зазначив, що Україна зміцнює свої позиції на Харківщині. Туди додають військові сили, артилерія теж працює саме так, як потрібно.

Оборонні операції наразі тривають на Харківщині в районі прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Вже другу добу там ведуться контрударні дії, наші війська захищають українську територію.  

Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку — це Семенівка, Нетайлове. Там вкрай складно, щодобово понад 30 бойових зіткнень. 

Звичайно, надається увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.

Нагадаємо, що українські захисники збили ще один ворожий винищувач. Бійцям вдалося знищити літак Су-25 в небі над Донецькою областю.

Також ми писали, що російські загарбники активізували обстріли Вовчанської громади Харківської області. Ворог скинув на місто й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України поділився з громадськістю вражаючим відео, на якому показано, як українські військові знищують ворожий танк. 

Володимир Зеленський
війна
російські війська
Харків
обстріли
окупанти
Донецьк
війна в Україні

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