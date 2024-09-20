Российским оккупантам не удается продвинуться по линии фронта, отмечают в Генштабе ВСУ

Враг активно атакует, но горячее всего на Кураховском направлении — отчет Генштаба ВСУ
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.
Всего с начала этих суток произошло 163 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ситуация на фронте
За минувшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска и Тихого, но безрезультатно. Потери врага на данном направлении составили 72 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и 35 БпЛА.
В Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отбили девять атак, еще две продолжаются.
На Лиманском направлении захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Защитники украинской земли отразили все семь атак противника.
На Краматорском направлении наши защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.
На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Украинские защитники отразили превосходящие силы врага. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.
Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 248 оккупантов, 103 из них — безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Кроме этого, поврежден танк, миномет и три автомобиля врага.
Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боестолкновений. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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