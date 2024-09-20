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Враг активно атакует, но горячее всего на Кураховском направлении — отчет Генштаба ВСУ

20 сентября 2024 01:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Российским оккупантам не удается продвинуться по линии фронта, отмечают в Генштабе ВСУ
Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.
Всего с начала этих суток произошло 163 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте

За минувшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска и Тихого, но безрезультатно. Потери врага на данном направлении составили 72 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и 35 БпЛА.

В Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отбили девять атак, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Защитники украинской земли отразили все семь атак противника.

На Краматорском направлении наши защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Украинские защитники отразили превосходящие силы врага. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 248 оккупантов, 103 из них — безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Кроме этого, поврежден танк, миномет и три автомобиля врага.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боестолкновений. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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