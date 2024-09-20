Російським окупантам не вдається просунутись по лінії фронту, зазначають у Генштабі ЗСУ

Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом від початку цієї доби відбулося 163 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті

За минулу добу російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог тричі атакував оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська та Тихого, але безрезультатно. Втрати ворога на даному напрямку склали 72 окупанта вбитими та пораненими, знищено артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки та 35 БпЛА.

На Куп’янському напрямку противник одинадцять разів проводив штурми у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. Українські захисники відбили дев’ять атак, ще дві наразі тривають.

На Лиманському напрямку загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі.

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Оборонці української землі відбили усі сім атак противника.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві наступальні дії росіян поблизу Курдюмівки та Іванівського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Українські захисники відбили переважаючі сили ворога. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районам Дружба, Клебан-Бик, Петрівка та Катеринівка.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 248 окупантів, 103 з них – безповоротно. Також знищено два танки, три БМП, два БТР, три міномети та шість одиниць автомобільної техніки. Крім цього, пошкоджено танк, міномет та три автомобілі ворога.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 13 боєзіткнень. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.