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Враг атакует беспилотниками – воздушная тревога разрастается

3 ноября 2023 01:11
обновлено: 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Разрастается воздушная тревога сейчас 3 ноября – враг атакует БпЛА
Беспилотники в воздухе. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 3 ноября, продолжается . Беспилотников над областями немало, а тревога не спеша смещается к западу. опасность в регионах длится уже около 2 часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога ширится сейчас 3 ноября

Обновлено 01:12. Военные сообщают о движении беспилотников в западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мэр Львова Андрей Садовый призывает осторожничать, ведь беспилотник летит из Тернопольской области в направлении Львова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового
Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:20. "Николаевский Ванек" сообщает о нескольких БпЛА на западе, еще несколько летят к северо-западу через Кировоградскую область.

Под угрозой западные области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 01:27. "Движение ударных БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины" , - сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также защитники пишут, что беспилотники направляются на север через Винницкую область. Кроме того, есть угроза Житомирской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:36. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о беспилотниках в области. Особо следует быть внимательными жителям Стрыя и Моршина.

Обновлено 01:38. Воздушные силы призывают жителей Харькова оставаться в укрытиях.

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