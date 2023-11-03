Розростається повітряна тривога зараз 3 листопада — ворог атакує БпЛА

Ворог атакує безпілотниками — повітряна тривога розростається
Повітряна тривога в Україні зараз, 3 листопада, продовжується. Безпілотників над областями чимало, а тривога не поспішаючи зміщується на захід. небезпека в регіонах триває вже близько 2-х годин.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога шириться зараз 3 листопада
Оновлено 01:12. Військові повідомляють про рух безпілотників у західному напрямку.
Мер Львова Андрій Садовий закликає бути обережними, адже безпілотник летить з Тернопільської області в напрямку Львова.
Оновлено 01:20. "Николаевский Ванек" повідомляє про кілька БпЛА на заході, ще декілька — летять на північний захід через Кіровоградську область.
Під загрозою західні області.
Оновлено 01:27. "Рух ударних БпЛА в Богодухівському районі Харківщини", — повідомляють Повітряні сили.
Також захисники пишуть, що безпілотники прямують на північ через Вінницьку область. Крім того, є загроза для Житомирської області.
Оновлено 01:36. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про безпілотники в області. Особливо слід бути уважними мешканцям Стрия та Моршина.
Оновлено 01:38. Повітряні сили закликають мешканців Харкова залишатися в укриттях.
Тим часом повітряна тривога майже повністю захопила Україну.
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