Розростається повітряна тривога зараз 3 листопада — ворог атакує БпЛА

Безпілотники в повітряному просторі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 листопада, продовжується. Безпілотників над областями чимало, а тривога не поспішаючи зміщується на захід. небезпека в регіонах триває вже близько 2-х годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога шириться зараз 3 листопада

Оновлено 01:12. Військові повідомляють про рух безпілотників у західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Мер Львова Андрій Садовий закликає бути обережними, адже безпілотник летить з Тернопільської області в напрямку Львова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:20. "Николаевский Ванек" повідомляє про кілька БпЛА на заході, ще декілька — летять на північний захід через Кіровоградську область.

Під загрозою західні області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Оновлено 01:27. "Рух ударних БпЛА в Богодухівському районі Харківщини", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також захисники пишуть, що безпілотники прямують на північ через Вінницьку область. Крім того, є загроза для Житомирської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:36. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про безпілотники в області. Особливо слід бути уважними мешканцям Стрия та Моршина.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 01:38. Повітряні сили закликають мешканців Харкова залишатися в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога майже повністю захопила Україну.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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