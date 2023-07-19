Пуск "Калибров" по Украине ночью 19 июля

Враг атакует страну ракетами: зафиксирован пуск "Калибров"
19 июля 2023 01:01
Ракета Калибр. Фото: Минобороны Российской Федерации
Ночью 19 июля враг не прекращает атаку на Украину. Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушные силы Украины сообщают о пусках ракет "Калибр" из Черного моря.
Напомним, ночью 19 июля в Запорожье и Одессе раздаются мощные взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.
Есть ракетная опасность в северных и центральных областях.
В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.