Пуск "Калибров" по Украине ночью 19 июля

Ракета Калибр. Фото: Минобороны Российской Федерации

Ночью 19 июля враг не прекращает атаку на Украину. Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушные силы Украины сообщают о пусках ракет "Калибр" из Черного моря.

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье и Одессе раздаются мощные взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Есть ракетная опасность в северных и центральных областях.

В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.