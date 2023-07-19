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Враг атакует страну ракетами: зафиксирован пуск "Калибров"

19 июля 2023 01:01
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Лариса Голуб
Редактор
Пуск "Калибров" по Украине ночью 19 июля
Ракета Калибр. Фото: Минобороны Российской Федерации
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 19 июля враг не прекращает атаку на Украину. Около часа ночи зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря — опасность для юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Пуск "Калибров" по Украине ночью 19 июля

Воздушные силы Украины сообщают о пусках ракет "Калибр" из Черного моря.

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье и Одессе раздаются мощные взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Есть ракетная опасность в северных и центральных областях.

В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.

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