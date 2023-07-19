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Ворог атакує країну ракетами: зафіксовано пуск "Калібрів"

19 липня 2023 01:01
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Лариса Голуб
Редактор
Пуск "Калібрів" по Україні вночі 19 липня
Ракета Калібр. Фото: Міноборони Російської Федерації
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 19 липня, ворог не припиняє атаку на Україну. Близько першої ночі зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря — небезпека для півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Пуск "Калібрів" по Україні вночі 19 липня

Повітряні сили України повідомляють про пуски ракет "Калібр" із Чорного моря.

Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі та Одесі лунають потужні вибухи. Також більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

 Існує ракетна небезпека в північних та центральних областях.

У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.

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