Пуск "Калібрів" по Україні вночі 19 липня

Ракета Калібр. Фото: Міноборони Російської Федерації

Вночі 19 липня, ворог не припиняє атаку на Україну. Близько першої ночі зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря — небезпека для півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряні сили України повідомляють про пуски ракет "Калібр" із Чорного моря.

Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі та Одесі лунають потужні вибухи. Також більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

Існує ракетна небезпека в північних та центральних областях.

У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.