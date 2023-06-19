Враг боится контрнаступления ВСУ и все время пьет: новый перехват ГУР
Военнослужащие вражеской армии России не прекращают жаловаться своим родным на плохие условия, нехватку пищи, лекарств и пьянство. Очередной телефонный разговор перехватили наши спецслужбы.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Очередной перехват ГУР
В очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны военнослужащий РФ рассказывает матери о пьянстве среди российских солдат и опасениях от возможного наступления ВСУ.
Мы даем расшифровку этого телефонного перехвата:
— Ну я говорю, ситуация тревожная, да пойми, что происходит. Вот с разведчиками общался. Говорят, стянули сюда все, что у нее есть, даже вертолеты. У нас повышенная воздушная опасность.
— Бл*, вертолеты, дроны, бл*, всякая х*йня летает.
— Я уже столько ранений видел. Знаешь, сколько? Из 4 роты, Максу, он тоже Саханский, кажется. Ему яйца оторвало.
— Командиру взвода, так этому вообще осколок, бл*, шею прошил нах*й, сразу 200-й.
— Ужас какой!
— Я же говорю, от этих хохлов, х*р пойми, что ждать. Уже дороги подсохли, то стянули сюда все. Вертолеты. Х*р пойми.
— Так вот, я не понимаю, чего их пропускают, не обстреливают.
— А ты когда в город поедешь?
— Нех*р там делать. Только бухают и стреляют друг в друга.
— Кто, местные?
— Наши, кто там живет. Ящиками водка идет за ночь, топорами лупят друг друга. Стреляют. Из роты мужик застрелиться хотел, так попал в себя и пуля вышла через нос и сам выжил. Дыбил!
— Один промедол себе уколол, потом, бл*, топором по руке человека.
Об упадническом настроении вражеских солдат мы уже писали: они очень боятся нашего контрнаступления. Но украинская армия не сдается, она твердо идет к свое й цели — освобождению всей территории Украины.
Напомним, у Путина, по информации украинской разведки, есть три двойника. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге выступал именно двойник Владимира Путина, а не сам президент страны-агрессорки.
Есть данные, что на встрече с "военкором" также присутствовал не Владимир Путин.