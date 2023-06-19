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Враг боится контрнаступления ВСУ и все время пьет: новый перехват ГУР

19 июня 2023 22:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг боится контрнаступления ВСУ и все время пьет: новый перехват ГУР
Военнослужащий РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Военнослужащие вражеской армии России не прекращают жаловаться своим родным на плохие условия, нехватку пищи, лекарств и пьянство. Очередной телефонный разговор перехватили наши спецслужбы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Очередной перехват ГУР

В очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны военнослужащий РФ рассказывает матери о пьянстве среди российских солдат и опасениях от возможного наступления ВСУ.

Мы даем расшифровку этого телефонного перехвата:

— Ну я говорю, ситуация тревожная, да пойми, что происходит. Вот с разведчиками общался. Говорят, стянули сюда все, что у нее есть, даже вертолеты. У нас повышенная воздушная опасность.

— Бл*, вертолеты, дроны, бл*, всякая х*йня летает.

— Я уже столько ранений видел. Знаешь, сколько? Из 4 роты, Максу, он тоже Саханский, кажется. Ему яйца оторвало.

— Командиру взвода, так этому вообще осколок, бл*, шею прошил нах*й, сразу 200-й.

— Ужас какой!

— Я же говорю, от этих хохлов, х*р пойми, что ждать. Уже дороги подсохли, то стянули сюда все. Вертолеты. Х*р пойми.

— Так вот, я не понимаю, чего их пропускают, не обстреливают.

— А ты когда в город поедешь?

— Нех*р там делать. Только бухают и стреляют друг в друга.

— Кто, местные?

— Наши, кто там живет. Ящиками водка идет за ночь, топорами лупят друг друга. Стреляют. Из роты мужик застрелиться хотел, так попал в себя и пуля вышла через нос и сам выжил. Дыбил!

— Один промедол себе уколол, потом, бл*, топором по руке человека.

Об упадническом настроении вражеских солдат мы уже писали: они очень боятся нашего контрнаступления. Но украинская армия не сдается, она твердо идет к свое й цели — освобождению всей территории Украины.

Напомним, у Путина, по информации украинской разведки, есть три двойника. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге выступал именно двойник Владимира Путина, а не сам президент страны-агрессорки.

Есть данные, что на встрече с "военкором" также присутствовал не Владимир Путин.

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