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Ворог боїться контрнаступу ЗСУ та весь час пиячить: нове перехоплення ГУР

19 червня 2023 22:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог боїться контрнаступу ЗСУ та весь час пиячить: нове перехоплення ГУР
Військофослужбовець РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Військовослужбовці ворожої армії Росії не припиняють скаржитися своїм рідним на погані умови, нестачу іжі. ліків та пияццтво. Черговий телефонну розмову перехопили наші спецслужби.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Чергове перехоплення ГУР

У черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони військовослужбовець РФ розповідає матері про пияцтво серед російських солдат та побоювання щодо можливого наступу ЗСУ.

Ми даємо розшифровку цього телефонного перехоплення:

— Ну я кажу, ситуація тривожна, х*й зрозумій, що відбувається. От з розвідниками спілкувався. Кажуть, стягнули сюди все, що в ниє є, навіть гелікоптери. У нас підвищена повітряна небезпека.

— Бл*, гвинтокрили, дрони, бл*, усяка х*йня літає.

— Я вже стільки поранень бачив. Знаєш, скільки? З 4 роти, Максу, він також Саханський, здається. Йому яйця відірвало. 

— Командиру взводу, так тому взагалі осколок, бл*, шею прошив нах*й, зрузу 200-тий. 

— Жах який!

— Я ж кажу, від цих хохлів, х*р зрозумій, що чекати. Вже дороги підсохли. то стягнули сюди все. Гвинтокрили. Х*р зрозумій. 

— Так от я не розумію, чого їх пропускають, не обстрілюють.

— А ти коли в місто поїдеш?

— Нех*р там робити. Тільки бухають та стріляють один в одного. 

— Хто, місцеві?

— Наші, хто там живе. Ящиками горілка йде за ніч, сокирами лупляіть один одного. Стріляють. З 1 роти мужик застрелитись хотів, так поцілив у себе і куля вийшла через ніс і сам вижив. Дибіл!

— Один промедол собі вколов, потім, бл*, сокирою по руці людину. 

Про панічний настрій ворожих солдатів ми вже писали: вони дуже бояться нашого контрнаступу. А українська армія не здається, вона твердо йде до своєї мети — звільнення всієї території України.

Нагадаємо, у Путіна, за інформацією української розвідки, є три двійники. На економічному форумі в Санкт-Петербурзі виступав саме двійник Володимира Путіна, а не сам президент країни-агресорки.

Є дані, що на зустрічі з "воєнкорами" також був присутній не Володимир Путін.

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