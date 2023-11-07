Враг эксплуатирует труд детей на оккупированных территориях

Девочка прислонилась к женщине, которая ее обнимает. Фото: Depositphotos

Российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют детей работать на армию врага. Речь идет о плетении маскировочных сеток и изготовлении окопных свечей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что россияне используют труд детей в свою пользу, заставляя их плести сетки и делать свечи. За пропуск таких занятий даже предусмотрено наказание.

"За прогул таких занятий в школу вызывают родителей детей и угрожают лишить прав", — говорится в сообщении.

Также в Центре подчеркнули, что российские школы в оккупации направлены на пропаганду политики врага для детей.

"Российские школы на ВОТ имеют сугубо пропагандистскую цель и являются инструментом уничтожения целого поколения украинцев в рамках проводимой врагом политики геноцида", — добавили военные.

Напомним, что в оккупации к детям в школах будут приходить участвовавшие в войне российские военные. Таким образом, Россия будет распространять свои пропагандистские нарративы.