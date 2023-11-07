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Ворог експлуатує працю дітей на окупованих територіях

7 листопада 2023 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог експлуатує працю дітей на окупованих територіях
Дівчинка прихилилась до жінки, що її обіймає. Фото: Depositphotos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують дітей працювати на армію ворога. Мова йде про плетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що росіяни використовують працю дітей на свою користь, змушуючи їх плести сітки та робити свічки. За пропуски таких занять навіть передбачено покарання.

"За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав", — йдеться в повідомленні. 

Також у Центрі наголосили, що російські школи в окупації спрямовані на пропаганду політики ворога для українських дітей.

"Російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету і є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог", — додали військові.

Нагадаємо, що в окупації до дітей у школах будуть приходити російські військові, які брали участь у війні. Таким чином Росія поширюватиме свої пропагандистські наративи.

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