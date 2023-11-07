Ворог експлуатує працю дітей на окупованих територіях

Дівчинка прихилилась до жінки, що її обіймає. Фото: Depositphotos

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують дітей працювати на армію ворога. Мова йде про плетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що росіяни використовують працю дітей на свою користь, змушуючи їх плести сітки та робити свічки. За пропуски таких занять навіть передбачено покарання.

"За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав", — йдеться в повідомленні.

Також у Центрі наголосили, що російські школи в окупації спрямовані на пропаганду політики ворога для українських дітей.

"Російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету і є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог", — додали військові.

Нагадаємо, що в окупації до дітей у школах будуть приходити російські військові, які брали участь у війні. Таким чином Росія поширюватиме свої пропагандистські наративи.