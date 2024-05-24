В Генштабе заявили, что враг имел частичный успех вблизи Ивановки Харьковской области

Враг имеет частичный успех на Купянском направлении, но принимаются меры — сводка Генштаба
В Украине продолжаются 821 сутки полномасштабного вторжения России, в течение которых произошло 113 боевых столкновений с врагом. В то же время, по состоянию на пятницу, 24 мая, россияне имеют частичный успех на Купянском направлении.
Об этом говорится в строительстве Генштаба в Facebook.
Ситуация по фронтам 24 мая
На Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции украинских войск: силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Также продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанск.
"Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены. В то же время наши подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны", — говорится в сообщении.
Только на этом направлении за минувшие сутки потери захватчиков составили 137 человек, 31 из них — безвозвратные и 23 единицы вооружения и военной техники. Среди уничтоженной техники один танк, две пушки, одна РСЗО, БпЛА, два автомобиля и пять единиц спецтехники.
Также защитники повредили два российских танка, один ББМ, шесть пушек и два автомобиля.
На Купянском направлении с начала дня произошло десять боевых столкновений: защитники успешно отразили одну атаку захватчиков в направлении Дружелюбовки. А в районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.
В Генштабе заметили, что вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. В то же время Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
Так, вчера оккупанты потеряли в этом направлении 353 человека (из них 117 — безвозвратных) и 81 единицу вооружения и военной техники. В частности, поражен танк, две боевые бронемашины, два автомобиля и 68 БпЛА.
Кроме того, воины повредили еще один танк врага, две ББМ, три орудия, два автомобиля, блиндаж и пять складов боеприпасов.
На Лиманском направлении продолжается отпор врага, не оставляющий попыток продвинуться в Серебрянском лесу.
На Северском направлении военные отражают атаку противника в районе Спорного, потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении с начала суток украинские подразделения помешали атаке противника в направлении Клещеевки. Враг успеха не имел.
На Покровском направлении ситуация остается контролируемой, интенсивность боевых действий снизилась — противник не совершал наступательных действий. Там в течение вчерашнего дня Россия потеряла 263 военных, штурмовик Су-25, автомобиль и ББМ. Был поврежден российский танк и две боевые бронированные машины.
На Кураховском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов, которые продолжают наступление в районе Красногоровки.
На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.
На Приднепровском направлении на плацдармах ВСУ на левобережье Днепра воины отбили атаку захватчиков в районе Крынок. Также украинские силы проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что первые незначительные успехи во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.
Также он отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.
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