Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг имеет частичный успех на Купянском направлении, но принимаются меры — сводка Генштаба arrow

Враг имеет частичный успех на Купянском направлении, но принимаются меры — сводка Генштаба

24 мая 2024 13:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Генштабе заявили, что враг имел частичный успех вблизи Ивановки Харьковской области
Военные ВСУ. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжаются 821 сутки полномасштабного вторжения России, в течение которых произошло 113 боевых столкновений с врагом. В то же время, по состоянию на пятницу, 24 мая, россияне имеют частичный успех на Купянском направлении.

Об этом говорится в строительстве Генштаба в Facebook.

Читайте также:

Ситуация по фронтам 24 мая

На Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции украинских войск: силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Также продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанск.

"Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены. В то же время наши подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны", — говорится в сообщении.

Только на этом направлении за минувшие сутки потери захватчиков составили 137 человек, 31 из них — безвозвратные и 23 единицы вооружения и военной техники. Среди уничтоженной техники один танк, две пушки, одна РСЗО, БпЛА, два автомобиля и пять единиц спецтехники.

Также защитники повредили два российских танка, один ББМ, шесть пушек и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала дня произошло десять боевых столкновений: защитники успешно отразили одну атаку захватчиков в направлении Дружелюбовки. А в районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

В Генштабе заметили, что вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. В то же время Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Так, вчера оккупанты потеряли в этом направлении 353 человека (из них 117 — безвозвратных) и 81 единицу вооружения и военной техники. В частности, поражен танк, две боевые бронемашины, два автомобиля и 68 БпЛА.

Кроме того, воины повредили еще один танк врага, две ББМ, три орудия, два автомобиля, блиндаж и пять складов боеприпасов.

ситуация на фронте на 24 мая
Украинские военные. ​Фото: Генштаб

На Лиманском направлении продолжается отпор врага, не оставляющий попыток продвинуться в Серебрянском лесу.

На Северском направлении военные отражают атаку противника в районе Спорного, потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток украинские подразделения помешали атаке противника в направлении Клещеевки. Враг успеха не имел.

На Покровском направлении ситуация остается контролируемой, интенсивность боевых действий снизилась — противник не совершал наступательных действий. Там в течение вчерашнего дня Россия потеряла 263 военных, штурмовик Су-25, автомобиль и ББМ. Был поврежден российский танк и две боевые бронированные машины.

На Кураховском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов, которые продолжают наступление в районе Красногоровки.

На Ореховском направлении остановлена ​​атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении на плацдармах ВСУ на левобережье Днепра воины отбили атаку захватчиков в районе Крынок. Также украинские силы проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей.

null
Скриншот сообщения Генштаба
null
Скриншот сообщения Генштаба

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что первые незначительные успехи во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Также он отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.

ВСУ
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца