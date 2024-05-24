В Генштабе заявили, что враг имел частичный успех вблизи Ивановки Харьковской области

Военные ВСУ. Фото: Генштаб

В Украине продолжаются 821 сутки полномасштабного вторжения России, в течение которых произошло 113 боевых столкновений с врагом. В то же время, по состоянию на пятницу, 24 мая, россияне имеют частичный успех на Купянском направлении.

Об этом говорится в строительстве Генштаба в Facebook.

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Ситуация по фронтам 24 мая

На Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции украинских войск: силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Также продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанск.

"Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены. В то же время наши подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны", — говорится в сообщении.

Только на этом направлении за минувшие сутки потери захватчиков составили 137 человек, 31 из них — безвозвратные и 23 единицы вооружения и военной техники. Среди уничтоженной техники один танк, две пушки, одна РСЗО, БпЛА, два автомобиля и пять единиц спецтехники.

Также защитники повредили два российских танка, один ББМ, шесть пушек и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала дня произошло десять боевых столкновений: защитники успешно отразили одну атаку захватчиков в направлении Дружелюбовки. А в районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

В Генштабе заметили, что вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. В то же время Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Так, вчера оккупанты потеряли в этом направлении 353 человека (из них 117 — безвозвратных) и 81 единицу вооружения и военной техники. В частности, поражен танк, две боевые бронемашины, два автомобиля и 68 БпЛА.

Кроме того, воины повредили еще один танк врага, две ББМ, три орудия, два автомобиля, блиндаж и пять складов боеприпасов.

Украинские военные. ​Фото: Генштаб

На Лиманском направлении продолжается отпор врага, не оставляющий попыток продвинуться в Серебрянском лесу.

На Северском направлении военные отражают атаку противника в районе Спорного, потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток украинские подразделения помешали атаке противника в направлении Клещеевки. Враг успеха не имел.

На Покровском направлении ситуация остается контролируемой, интенсивность боевых действий снизилась — противник не совершал наступательных действий. Там в течение вчерашнего дня Россия потеряла 263 военных, штурмовик Су-25, автомобиль и ББМ. Был поврежден российский танк и две боевые бронированные машины.

На Кураховском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов, которые продолжают наступление в районе Красногоровки.

На Ореховском направлении остановлена ​​атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении на плацдармах ВСУ на левобережье Днепра воины отбили атаку захватчиков в районе Крынок. Также украинские силы проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что первые незначительные успехи во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Также он отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.