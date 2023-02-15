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Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

15 февраля 2023 21:47
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Комаров показал кадры из засекреченного Центра принятия решений
Украинский журналист Дмитрий Комаров
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Украинский журналист Дмитрий Комаров показал фрагмент из своего документального проекта "Год" о полномасштабной войне, премьера которого состоится в годовщину вторжения россии. Ведущему удалось попасть в самое засекреченное место — "Центр принятия решений".

Об этом Дмитрий Комаров сообщил на своей странице в Facebook.

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Подробности

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они — главная цель врага. Это Центр боевого управления. Не скажу где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи", — рассказал Комаров.

На видео во время проведения рабочего совещания присутствует один из самых опытных генералов, командующий Сухопутных войск Александр Сырский, который после работы в Киевской области занимался первой Харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее Харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир.

"Мне удалось реализовать свою мечту журналиста и сделать интервью с Сырским в его рабочей атмосфере. Как руководят боевыми действиями? Где принимают стратегические решения? Что произошло осенью в Харьковской области — как ВСУ и все другие Силы Обороны Украины заставили "вторую армию мира" посыпаться и убежать? Это мы с вами услышим лично от Александра Сырского. Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления — я увидел перед собой не только военного, а прежде всего человека — скромного, вежливого, человечного. Вам будет интересно это увидеть. Это не просто интервью — это история. Украины. И мировая", — добавил Комаров.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал крупные события на годовщину российского вторжения. По его словам, россия навсегда запомнит этот день.

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