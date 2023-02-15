Комаров показав кадри з засекреченого Центру прийняття рішень

Український журналіст Дмитро Комаров

Український журналіст Дмитро Комаров показав фрагмент зі свого документального проєкту "Рік" про повномасштабну війну, прем'єра якого відбудеться в річницю вторгнення рф. Ведучому вдалося потрапити в найбільш засекречене місце — "Центр прийняття рішень".

Про це Дмитро Комаров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Я свідомо називаю це місце "Центр прийняття рішень", бо саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони — головна мета ворога. Це Центр бойового управління. Не скажу де і коли відбувалась зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі", — розповів Комаров.

На відео під час проведення робочої наради присутній один із найдосвідченіших генералів, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який після роботи на Київщині займався першою Харківською операцією, а потім блискуче спланував історичний осінній Харківський контрнаступ, результати якого знає весь світ.

"Мені вдалося реалізувати свою мрію журналіста та зробити інтерв'ю із Сирським у його робочій атмосфері. Як керують бойовими діями? Де ухвалюють стратегічні рішення? Що сталося восени на Харківщині — як ЗСУ та всі інші Сили Оборони України змусили "другу армію світу" посипатися та втекти? Це ми з вами почуємо особисто від Олександра Сирського. Особисто для мене ця зустріч залишила дуже приємні враження — я побачив перед собою не тільки військового, а перш за все людину — скромну, ввічливу, людяну. Вам буде цікаво це побачити. Це не просто інтерв'ю — це історія. України. І світова", — додав Комаров.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував великі події на річницю російського вторгнення. За його словами, росія назавжди запам'ятає цей день.