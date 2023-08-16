Враг усиливает гуманитарный кризис на оккупированных территориях, — ЦНС
РФ усугубляет гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы сделать местное население зависимым от их оккупационных администраций.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Гуманитарный кризис
"Со времени оккупации на захваченных регионах есть рост цен на товары, особенно продовольственные. Также фиксируется снижение оборотов производства и продаж продукции производимой на предприятиях, которые контролирует противник", — говорится в сообщении Центра.
Также в Центре отмечают, что в Донецкой области наблюдается сложная ситуация по обеспечению региона пресной водой.
"Сложная ситуация и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину ТОТ с последующей "эвакуацией" на территорию РФ, или получать паспорт врага для права на социальную помощь", — добавляют в Центре.
Напомним, у России нет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Цель окупантов — превратить эти территории в "серую зону". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.