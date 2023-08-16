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Враг усиливает гуманитарный кризис на оккупированных территориях, — ЦНС

16 августа 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг усиливает гуманитарный кризис на оккупированных территориях, — ЦНС
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ усугубляет гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы сделать местное население зависимым от их оккупационных администраций.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Со времени оккупации на захваченных регионах есть рост цен на товары, особенно продовольственные. Также фиксируется снижение оборотов производства и продаж продукции производимой на предприятиях, которые контролирует противник", — говорится в сообщении Центра.

Также в Центре отмечают, что в Донецкой области наблюдается сложная ситуация по обеспечению региона пресной водой.

"Сложная ситуация и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину ТОТ с последующей "эвакуацией" на территорию РФ, или получать паспорт врага для права на социальную помощь", — добавляют в Центре.

Напомним, у России нет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Цель окупантов — превратить эти территории в "серую зону". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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