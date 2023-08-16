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Ворог поглиблює гуманітарну кризу на окупованих територіях, — ЦНС

16 серпня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог поглиблює гуманітарну кризу на окупованих територіях, — ЦНС
Військові РФ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ поглиблює гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях аби зробити місцеве населення залежним від їх окупаційних адміністрацій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"З часу окупації на захоплених регіонах є зростання цін на товари, особливо продовольчі. Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції виробленої на підприємствах, які контролює противник", — йдеться в повідомленні Центру.

Також у Центрі зазначають, що на Донеччині спостерігається ускладнена ситуація стосовно забезпечення регіону прісною водою.

"Складна безпекова ситуація та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину ТОТ з подальшою "евакуацією" на територію РФ, або отримувати паспорт ворога задля права на соціальну допомогу", — додають у Центрі.

Нагадаємо, Росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Мета окупантів — перетворити ці території на "сіру зону". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. 

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