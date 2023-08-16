Ворог поглиблює гуманітарну кризу на окупованих територіях, — ЦНС
РФ поглиблює гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях аби зробити місцеве населення залежним від їх окупаційних адміністрацій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Гуманітарна криза
"З часу окупації на захоплених регіонах є зростання цін на товари, особливо продовольчі. Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції виробленої на підприємствах, які контролює противник", — йдеться в повідомленні Центру.
Також у Центрі зазначають, що на Донеччині спостерігається ускладнена ситуація стосовно забезпечення регіону прісною водою.
"Складна безпекова ситуація та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину ТОТ з подальшою "евакуацією" на територію РФ, або отримувати паспорт ворога задля права на соціальну допомогу", — додають у Центрі.
Нагадаємо, Росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Мета окупантів — перетворити ці території на "сіру зону". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.