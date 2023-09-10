Враг придумал новый способ отправки на войну: кого будут забирать

Военные РФ. Фото: российские СМИ

Враг готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается некая активность.

Журналист российского оппозиционного Telegram-канала "Можем объяснить" Илья Давлятчин убежден, что новая волна мобилизации начнется сразу после сентябрьских выборов в РФ.

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Илья Давлятчин считает, что следующая волна мобилизации будет объявлена после выборов.

По информации начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в РФ хотят собрать 450 тысяч человек.

На территории РФ участились облавы на мигрантов. По официальным данным в 2022 году гражданства России приобрели более 690 тыс. человек, среди которых большинство — это таджики, узбеки и киргизы. За последнюю неделю рейды силовиков прошли в десятках российских городов, среди которых Челябинск, Новосибирск, Белгород, Чебоксары и Санкт-Петербург.

На временно оккупированных территориях Украины также наблюдается активность российских "силовиков". Здесь вручения повесток стали практиковать уже как способ наказания.

По информации партизанского Telegram-канала "Атеш", тамошние "власти" готовятся мобилизовать 30 тысяч крымчан на преступную войну.

Напомним, во временно оккупированном Крыму враг планирует забирать в армию выпускников вузов. Сейчас там составляют списки для военкоматов. Сообщается, что больше всего хотят призвать мужчин в Джанкойском районе.