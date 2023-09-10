Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг придумал новый способ отправки на войну: кого будут забирать arrow

Враг придумал новый способ отправки на войну: кого будут забирать

10 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг придумал новый способ отправки на войну: кого будут забирать
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается некая активность.

Журналист российского оппозиционного Telegram-канала "Можем объяснить" Илья Давлятчин убежден, что новая волна мобилизации начнется сразу после сентябрьских выборов в РФ.

Читайте также:

Мобилизация в РФ

Илья Давлятчин считает, что следующая волна мобилизации будет объявлена после выборов.

Мобилизация в России

По информации начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в РФ хотят собрать 450 тысяч человек.

На территории РФ участились облавы на мигрантов. По официальным данным в 2022 году гражданства России приобрели более 690 тыс. человек, среди которых большинство —  это таджики, узбеки и киргизы. За последнюю неделю рейды силовиков прошли в десятках российских городов, среди которых Челябинск, Новосибирск, Белгород, Чебоксары и Санкт-Петербург.

На временно оккупированных территориях Украины также наблюдается активность российских "силовиков". Здесь вручения повесток стали практиковать уже как способ наказания.

По информации партизанского Telegram-канала "Атеш", тамошние "власти" готовятся мобилизовать 30 тысяч крымчан на преступную войну.

Мобилизация на временно оккупированных территориях

Напомним, во временно оккупированном Крыму враг планирует забирать в армию выпускников вузов. Сейчас там составляют списки для военкоматов. Сообщается, что больше всего хотят призвать мужчин в Джанкойском районе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз