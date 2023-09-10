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Ворог придумав новий спосіб відправки на війну: кого забиратимуть

10 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог придумав новий спосіб відправки на війну: кого забиратимуть
Військові РФ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається первна активність. 

Журналіст російського опозиційного Telegram-каналу "Можем объяснить" Ілля Давлятчин переконаний, що нова хвиля мобілізації розпочнеться одразу після вересневих виборів у РФ.

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Мобілізація в РФ

Ілля Давлятчин вважає, що наступну хвилю мобілізації буде оголошено після виборів.

Мобілізація в Росії

За інформацією начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у РФ хочуть зібрати 450 тисяч осіб. 

 На території РФ почастішали облави на мігрантів. За офіційними даними у 2022 році громадянства Росії набули понад 690 тис. осіб, серед яких більшість – це таджики, узбеки та киргизи. За останній тиждень рейди силовиків відбулися у десятках російських міст, серед яких Челябінськ, Новосибірськ, Бєлгород, Чебоксари та Санкт-Петербург.

На тимчасово окупованих територіях України також спостерігається активність російських "силовиків". Тут вручення повісток стали практикувати вже як спосіб покарання.

За інформацією партизанського Telegram-каналу "Атеш", тамтешня "влада" готується мобілізувати 30 тисяч кримчан на злочинну війну.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ворог планує забирати до війська випускників вищих навчальних закладів. Зараз там складають списки для військкоматів. Повідомляється, що найбільше хочуть призвати чоловіків у Джанкойському районі. 

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