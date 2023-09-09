У Криму ворог планує мобілізувати випускників вишів, — "Атеш"

Військові Російської Федерації. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Криму ворог планує забирати до війська випускників вищих навчальних закладів. Зараз там складають списки для військкоматів.

Про це повідомляє у Telegram партизанський рух українців та кримських татар "Атеш".

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Повідомляється, що найбільше можуть призвати чоловіків у Джанкойському районі.

У зоні ризику — випускники інституту "Агротехнологическая академия" при Університеті імені Вернадського, Кримського інженерно-педагогічного університету, також увага приділяється випускникам коледжів, особливо Сімферопольського автотранспорту", — йдеться в повідомленні.

В "Атеш" також закликають усіма способами відмовлятися від мобілізації.

Нагадаємо, спецоперація України на території Криму, який зараз перебуває під окупацією, все ще активна. Наразі інформацію про перебіг операції тримають у секреті.

Також ми писали, що Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використовувати більш тонку, не військову стратегію. Такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.