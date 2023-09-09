У Криму ворог планує мобілізувати випускників вишів, — "Атеш"
У тимчасово окупованому Криму ворог планує забирати до війська випускників вищих навчальних закладів. Зараз там складають списки для військкоматів.
Про це повідомляє у Telegram партизанський рух українців та кримських татар "Атеш".
Мобілізація у Криму
Повідомляється, що найбільше можуть призвати чоловіків у Джанкойському районі.
У зоні ризику — випускники інституту "Агротехнологическая академия" при Університеті імені Вернадського, Кримського інженерно-педагогічного університету, також увага приділяється випускникам коледжів, особливо Сімферопольського автотранспорту", — йдеться в повідомленні.
В "Атеш" також закликають усіма способами відмовлятися від мобілізації.
Нагадаємо, спецоперація України на території Криму, який зараз перебуває під окупацією, все ще активна. Наразі інформацію про перебіг операції тримають у секреті.
Також ми писали, що Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використовувати більш тонку, не військову стратегію. Такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.