Враг продолжает похищать людей с оккупированных территорий Украины, — Генштаб
На временно оккупированных территориях Украины продолжаются случаи похищения гражданского населения со стороны российских захватчиков. В частности, в Старобельске Луганской области, оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, которые подозреваются в поддержке Украины. В результате этих обысков люди вывозятся в неизвестном направлении, и их судьба остается неизвестной.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Похищение людей
Такие действия российских оккупационных войск направлены на установление контроля над населением временно оккупированных территорий, создание угрозы для граждан, не согласных с режимом оккупации и не признающих легитимность оккупационных властей. Это нарушение прав человека и основных свобод, которые гарантированы международными договорами и стандартами прав человека.
Кроме того, такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции и дополнительные протоколы. Они предусматривают защиту гражданского населения в условиях вооруженного конфликта, в том числе от насильственных действий со стороны оккупационных войск.
Напомним, что российские спецслужбы не разрешили украинскому сироте Богдану Ермохину вернуться домой. Юношу, которого похитили в Мариуполе и вывезли в россию, задержали в беларуси.
На совместном брифинге пресс-секретаря МИД российской федерации Марии Захаровой и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой рассказали об истории похищения в Мариуполе сироты Богдана Ермохина.