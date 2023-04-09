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Враг продолжает похищать людей с оккупированных территорий Украины, — Генштаб

9 апреля 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты. Фото: КримSOS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются случаи похищения гражданского населения со стороны российских захватчиков. В частности, в Старобельске Луганской области, оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, которые подозреваются в поддержке Украины. В результате этих обысков люди вывозятся в неизвестном направлении, и их судьба остается неизвестной.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Такие действия российских оккупационных войск направлены на установление контроля над населением временно оккупированных территорий, создание угрозы для граждан, не согласных с режимом оккупации и не признающих легитимность оккупационных властей. Это нарушение прав человека и основных свобод, которые гарантированы международными договорами и стандартами прав человека.

Кроме того, такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции и дополнительные протоколы. Они предусматривают защиту гражданского населения в условиях вооруженного конфликта, в том числе от насильственных действий со стороны оккупационных войск.

Напомним, что российские спецслужбы не разрешили украинскому сироте Богдану Ермохину вернуться домой. Юношу, которого похитили в Мариуполе и вывезли в россию, задержали в беларуси.

На совместном брифинге пресс-секретаря МИД российской федерации Марии Захаровой и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой рассказали об истории похищения в Мариуполе сироты Богдана Ермохина.

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