Ворог продовжує викрадати людей з окупованих територій України, — Генштаб

Російські окупанти. Фото: КримSOS

На тимчасово окупованих територіях України продовжуються випадки викрадення цивільного населення з боку російських загарбників. Зокрема, у Старобільську Луганської області окупаційні війська організують обшуки місць проживання громадян, які підозрюються в підтримці України. Внаслідок цих обшуків люди вивозяться у невідомому напрямку, і їхня доля залишається невідомою.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Викрадення людей

Такі дії російських окупаційних військ спрямовані на встановлення контролю над населенням тимчасово окупованих територій, створення загрози для громадян, які не згодні з режимом окупації й не визнають легітимність окупаційної влади. Це порушення прав людини та основних свобод, які гарантовані міжнародними договорами та стандартами прав людини.

Крім того, такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції та додаткові протоколи. Вони передбачають захист громадянського населення за умов збройного конфлікту, зокрема від насильницьких дій із боку окупаційних військ.

Нагадаємо, що російські спецслужби не дозволили українському сироті Богдану Єрмохіну повернутися додому. Юнака, якого викрали в Маріуполі та вивезли до росії, затримали в білорусі.

На спільному брифінгу прессекретаря МЗС російської федерації Марії Захарової та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової розповіли про історію викрадення у Маріуполі сироти Богдана Єрмохіна.