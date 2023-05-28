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Враг сегодня запустил по Украине рекордное количество дронов: сколько удалось сбить

28 мая 2023 07:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Враг сегодня запустил по Украине рекордное количество дронов: сколько удалось сбить
Работа ПВО над Киевом 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ночь на 28 мая россияне в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Зафиксирован пуск рекордного количества дронов — 54, 52 из них были сбиты.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Как отмечается в сообщении, дроны запускались с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край.

"Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности Киевщину. Здесь, в зоне ответственности Воздушное командование "Центр", уничтожено большинство ударных дронов.

Также к отражению атаки привлечены силы и средства Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", — сообщили в Воздушных силах.

В результате успешной боевой работы было уничтожено 52 "шахеда".

Количество сбитых дронов во время атаки 28 мая. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ
Количество сбитых дронов во время атаки 28 мая. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Напомним, в Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.

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