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Ворог сьогодні запустив по Україні рекордну кількість дронів: скільки вдалося збити

28 травня 2023 07:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ворог сьогодні запустив по Україні рекордну кількість дронів: скільки вдалося збити
Робота ППО над Києвом 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У ніч на 28 травня росіяни вчергове атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Зафіксовано пуск рекордної кількості дронів – 54, 52 з них були збиті. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

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Як зазначається у повідомленні,  з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. 

"Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", знищено більшість ударних дронів. 

Також до відбиття атаки залучено сили та засоби  Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", — повідомили у Повітряних силах. 

Внаслідок успішної бойової роботи було знищено 52 "шахеди". 

Кількість збитих дронів під час атаки 28 травня. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ
Кількість збитих дронів під час атаки 28 травня. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога. 

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути. 

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