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Враг создает серую зону на левобережье Херсонщины: как реагируют ВСУ

28 февраля 2023 12:17
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Левый берег Херсонщины: враг создает серую зону, ВСУ наносят удары
Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На левом берегу Днепра в Херсонской области враг пытается создать серую зону, депортирует мирное население. Так он пытается сделать невозможным помощь ВСУ от гражданского населения. Но украинская армия наносит удары по группировкам врагов на левобережье.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Хлань

"Оккупанты сейчас усилили давление на принудительную эвакуацию, а фактически депортация людей из городов, расположенных на левом побережье Днепра. Пытаются сделать серую военную зону, где бы не было гражданских, которые могли бы помогать и координировать удары ВСУ по группировке врага. Потому что люди на оккупированных территориях ждут ВСУ и всячески помогают", — сказал Хлань.

По его словам, ВСУ наносят артиллерийские удары по группировкам врага на левом берегу, как раз по размещению артиллерийских расчетов, обстреливающих правый. Также ВСУ наносят удары по складам боеприпасов в Новой Каховке и по командным пунктам врага по всей левобережной части Херсонщины.

Напомним, 27 февраля оккупанты 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки. Среди гражданских есть раненые, люди напуганы.

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