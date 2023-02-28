Лівий берег Херсонщини: ворог створює сіру зону, ЗСУ наносять удари

Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині

На лівому березі Дніпра на Херсонщині ворог намагається створити сіру зону, депортує мирне населення. Так він намагається унеможливити допомогу ЗСУ від цивільного населення. Але українська армія завдає удари по угрупованнях ворогів на лівобережжі.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти нині посилили тиск на примусову евакуацію, а фактично депортація людей з міст, які розташовані на лівому узбережжі Дніпра. Намагаються зробити сіру військову зону, де б не було цивільних, які б могли допомагати і координувати удари ЗСУ по угрупованню ворога. Бо люди на окупованих територіях чекають на ЗСУ і всіляко допомагають", — сказав Хлань.

За його словами, ЗСУ наносять артилерійські удари по угрупованнях ворога на лівому березі, якраз по розміщенню артилерійських розрахунків, які обстрілюють правий. Також ЗСУ завдають удари по складах боєприпасів у Новій Каховці і по командних пунктах ворога на всій лівобережній частині Херсонщини.

Нагадаємо, 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.