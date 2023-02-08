Какая ситуация в Бахмуте на 8 февраля: военный рассказал последние новости

Российские войска пытаются продавить слабые места ВСУ, задействуя маленькие группы и крупные подразделения

Враг пытается вести массированные пехотные атаки при поддержке артиллерии, минометов и танков по линии от Соледара до Бахмута в сам город и в район сел Клещиевка-Ступочки, однако успеха нет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Тик-Ток страницу одного из военных, который находится в Бахмуте, позывной Киянин.

По его словам, враг пытается продавить слабые места ВСУ и пролезть с помощью маленьких групп и крупны подразделений. Однако эти атаки отражаются.

"Линия от Соледара до Бахмута в сам город и до района Клищиевка Ступочки — массированные пехотные атаки при поддержке артиллерии, миноментов, танков. Попытки продавить наши слабые места и пролезть и маленькими группами и большими подразделениями. Однако все эти потуги отражаются с большими потерями. По данным нашей разведки, днем россияне кладут в батальон человек (численность батальона на современном этапе колеблется в пределах от 400 до 800 человек. - ред.)", — рассказал военный.

По его словам, бронетехники у врага не так уж много, поэтому он пытается продавить оборону ВСУ также авиацией. Но это не удается.

"Переживать нужно, но тихонько, чтобы этого не было слышно. Бахмут под украинским флагом, под контролем ВСУ и это все, что нужно знать по состоянию на сейчас. Там стоят наши мощные подразделения, силы специальных операций, отдельные штурмовые полки, силы ТРО", — подытожил Киянин.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении к украинцам 6 февраля отметил, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут Донецкой области. Он также заверил, что сдавать Бахмут никто не собирается, и ВСУ будут бороться за него, сколько смогут.