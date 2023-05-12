Враг истощен: Череватый про ситуацию в Бахмуте

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый. Фото: Facebook/Serhii Cherevatyi

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении успешно проводится оборонительная операция. В ходе последних суток было зафиксировано 40 столкновений, результатом которых стали потери для российских оккупантов: 190 уничтоженных, 244 раненых и 15 пленных.

Об этом Череватый заявил в эфире телемарафона.

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По словам Череватого были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три гаубицы "Мста-Б" и пять складов с боеприпасами. Таким образом, оборонительная операция продвигается успешно,враг истощен и несет значительные потери.

"Ни одна из поставленных "Вагнером" целей не была достигнута, а Бахмут остается недосягаемым", — сказал он.

Череватый отметил, что несмотря на то, что ослабленные и истощенные боями отряды террористически-криминальной группировки "Вагнер" иногда заменяются регулярными войсками России, включая мотострелковые и воздушно-десантные подразделения, эти новые силы также состоят преимущественно из мобилизованных солдат с низкой мотивацией. Успехи сил обороны Украины не придают им уверенности и дополнительной мотивации.

"Благодаря успешным боевым действиям по разным направлениям, противник был разгромлен и отстранен на расстояние от 250 метров до 1,5 километра. Бахмут остается в нашей защите, и наши защитники продолжают наносить поражения врагу и, в некоторых случаях, преследуют его", — подытожил Череватый.

Напомним, что силы обороны Украины отразили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.