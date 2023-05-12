ВСУ отбили у россиян часть территории под Бахмутом
Силы обороны Украины отразили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.
Об этом сообщает Telegram-канал "Ми — Україна".
Успех под Бахмутом
Военнослужащие 24-го штурмового батальона "Айдар" сообщили об очередной победе ВСУ под Бахмутом.
Была отражена территория на Бахмутском направлении, к югу от села Ивановское.
Враг разбит
По информации "айдаровцев", существенные потери при атаке украинских защитников понесли подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ Вооруженных сил Российской Федерации.
Эти российские подразделения оставили свои позиции в указанном районе и отступили.
Напомним, вчера, 11 мая, вечером российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, в частности, на Бахмутском участке фронта.
Речь шла даже об угрозе для Белгорода.
Добавим, что, по мнению экспертов из Института изучения войны, российское военное руководство начало паниковать из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.