ВСУ отбили у россиян часть территории под Бахмутом

Украинские войска. Фото: ВСУ

Силы обороны Украины отразили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ми — Україна".

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Успех под Бахмутом

Военнослужащие 24-го штурмового батальона "Айдар" сообщили об очередной победе ВСУ под Бахмутом.

Была отражена территория на Бахмутском направлении, к югу от села Ивановское.

Враг разбит

По информации "айдаровцев", существенные потери при атаке украинских защитников понесли подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ Вооруженных сил Российской Федерации.

Эти российские подразделения оставили свои позиции в указанном районе и отступили.

Напомним, вчера, 11 мая, вечером российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, в частности, на Бахмутском участке фронта.

Речь шла даже об угрозе для Белгорода.

Добавим, что, по мнению экспертов из Института изучения войны, российское военное руководство начало паниковать из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.