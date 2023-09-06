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Враг вывел в Черное море на боевое дежурство ракетоноситель

6 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг вывел в Черное море на боевое дежурство ракетоноситель
Оккупанты вывели в море "Адмирал Эссен". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером 5 сентября стало известно, что враг вывел в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен" с восемью "Калибрами".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Сообщается, что уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким, и просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"В Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Фрегат "Адмирал Эссен" может быть снаряжен восемью ракетами типа "Калибр", – говорится в заявлении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончание войны зависит от многих факторов. По его словам, украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько нужно.

По его словам, на поле боя сейчас большие трудности, однако Украина сможет достичь своей цели и выйти на границы 1991 года.

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